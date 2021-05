Corona-Impfungen in NÖ: Erster Stich für alle Angemeldeten bis Ende Juni

Bis Ende Juni sollen alle Personen, die sich in Niederösterreich für die Corona-Schutzimpfung angemeldet haben, den ersten Stich erhalten haben.

Hohe Impfbereitschaft und Testbereitschaft in NÖ

"Genau einen Monat, nachdem wir die Impfanmeldung für alle Altersgruppen angekündigt haben, sehen wir aktuell eine hohe Impfbereitschaft und eine hohe Testbereitschaft in unserem Land", betonten die beiden Landespolitiker nach einer Corona-Lagebesprechung im Landhaus in St. Pölten. Bisher gezählt wurden exakt 913.345 Stiche, 634.252 davon waren Erstdosen. Für kommende Woche wurde die Verabreichung von 120.000 Impfungen in Aussicht gestellt, übernächste Wochen sollen es 130.000 sein.