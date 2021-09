Corona-Impfung schützt Schwangere gut vor Virus

Der Corona-Impfstoff von Biontech schützt auch Schwangere gut vor einer Infektion mit Covid-19 und vor einer Einweisung ins Spital. Die Wirksamkeit sei etwa vergleichbar mit der bei der Allgemeinbevölkerung.

Weniger Infektionen bei geimpften Schwangeren

Das Team um Noa Dagan vom Clalit Research Institute in Tel Aviv hatte das Infektionsrisiko bei 10.861 geimpften Schwangeren ab 16 Jahren mit dem von gleich vielen ungeimpften Schwangeren verglichen, die sich in zahlreichen Faktoren ähnelten, etwa Alter, Schwangerschaftsstadium, Herkunft und Wohnort. In der Nachbeobachtungszeit traten 131 Infektionen in der Gruppe der geimpften und 235 in der Gruppe der ungeimpften Schwangeren auf.