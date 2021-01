Corona-Impfung: Rendi-Wagner drängt auf Impfstoff- Krisenproduktion in Europa

Angesichts der Lieferengpässe der Corona-Impfstoffhersteller plädiert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner für eine "Krisenproduktion" in Europa.

Der Impfstoff sollte nicht nur von den Entwicklern hergestellt werden, sondern auch andere Unternehmen mithelfen. Die Regierung müsse sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, forderte die SPÖ-Chefin Dienstag in einer Pressekonferenz. Vom Gesundheitsminister verlangte sie eine "öffentliche Empfehlung" für die Nutzung der 7. Dosis pro Ampulle.

Corona-Impfung: Rendi-Wagner plädiert für größere Versorgungssicherheit

Derzeit sei - "zugespitzt gesagt" - der Gesundheitsschutz einer halben Milliarde Menschen in Europa von einer Handvoll Unternehmen abhängig. Diese Firmen hätten zwar mit der Entwicklung der Impfstoffe "Wichtiges und Großartiges" geleistet, konstatierte Rendi-Wagner. Aber im Sinn der Versorgungssicherheit müsse die Produktion jetzt "auf sichere und breitere Schulter gelegt werden", um mehr Impfstoffe in kürzerer Zeit produzieren zu können.

Anschober soll Nutzung der 7. Dosis "öffentlich empfehlen"

Einen Schritt erwartete Rendi-Wagner auch von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne): Er müsse die Verwendung der in den Ampullen enthaltenen siebenten Dosis öffentlich empfehlen. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat nur sechs Dosen zugelassen. Die zusätzliche Dosis müsse man nützen - aber die Verantwortung dafür könne Anschober nicht an die Ärzte abschieben. Es reiche nicht, wenn, wie der Minister gesagt habe, "es eh einige Ärzte schon machen". Nur mit einer öffentlichen Empfehlung sei auch Daten- und Rechtssicherheit gegeben.

Kritische Worte zu Silvester-Urlaubern

Ganze ohne Analyse kritisch äußerte sich Rendi-Wagner darüber, dass vermutlich Zillertaler, die über Silvester in Südafrika waren, die sehr viel ansteckendere dortige Corona-Mutation nach Österreich gebracht haben dürften. "Ich dachte wir sind im Lockdown, mir war nicht bewusst, dass es so viel Reisetätigkeit gibt", sieht die SPÖ-Chefin hier einen "falschen Weg". An die Einschränkungen müssten sich alle halten.