Corona-Impfung muss bei Krebspatienten individuell abgestimmt werden

Etwa 360.000 Menschen sind in Österreich von Krebs betroffen. Rund um die angelaufene Covid-19-Impfung gibt es für sie als Menschen mit erhöhtem Covid-19-Risiko viele Fragen.

Dürfen Krebspatienten mit Corona-Impfung geimpft werden?

Anthony Fauci, Chef der US-Institute für Allergien und Infektionskrankheiten (NIAID), der durch seine beständige Informationstätigkeit rund um Covid-19 nach seinem jahrelangen Engagement gegen HIV/Aids auch in den vergangenen Monaten wieder weltweites Gehör fand, hat sich jetzt für die Impfung von Krebskranken ausgesprochen. In einem Interview mit der Präsidentin der amerikanischen Gesellschaft für Hämatologie, Stephanie Lee, erklärte er: "Ich denke, Krebskranke sollten zur (Covid-19-)Impfung ermutigt werden. Aber sie werden eventuell weniger Immunität erlangen. Wir wissen nicht, wie viel an Schutz wir mit der Vakzine auslösen können. Deshalb argumentieren wir ja für die Impfung Gesunder, um eine 'Herdenimmunität' zu erzeugen, die Menschen mit geschädigtem Immunsystem schützt." Die US-Zentren für Krankheitskontrolle (CDC/Atlanta) stellten fest, Krebskranke könnten gegen Covid-19 geimpft werden, wenn nicht erhebliche Fakten dagegen sprechen würden. Man sollte individuell vorgehen.

Susanne Weg-Remers, Leiterin des Krebsinformationsdienstes des DKFZ in Heidelberg, erklärte zur generellen Einstufung der Betroffenen in den Impfkonzepten gegen Covid-19: "Das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf ist bei Krebspatienten sehr differenziert zu betrachten. Denn Faktoren wie Krebsart, Erkrankungssituation, erforderliche Therapie und Begleiterkrankungen sowie weitere Risiken, wie Alter oder Rauchen, spielen eine wichtige Rolle. Eine pauschale Einstufung ist daher nicht möglich. Wir empfehlen Betroffenen, ihre behandelnden Ärzte um eine Einschätzung zu bitten." Die Ausgangssituation, gerade erfolgende oder erfolgte Krebstherapie - und hier auch noch deren Art - sind viele Faktoren, die dabei zu berücksichtigen sind.

Bei hoch dosierter Chemotherapie ist Impfung unter Umständen nicht möglich

Grundsätzlich fürten mRNA-Impfstoffe kein Risiko darstellen

Vom Prinzip her dürften die mRNA-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer oder Moderna kein Risiko darstellen. Sie enthalten ja bloß den Bauplan für die Produktion des S-Proteins von SARS-CoV-2 durch Zellen des Geimpften. Dagegen soll dann eine Immunantwort in Gang kommen. Es sind also keine abgeschwächten (attenuierten) lebenden Viren enthalten. "Sogenannte Totimpfstoffe, also inaktivierte Erreger, Subunit-Impfstoffe (Teile von Krankheitserregern; Anm.) etc. konnten Krebspatienten aber immer schon bekommen", sagte der Wiener Onkologe Christoph Zielinski. Grundsätzlich würden die SARS-CoV-2-Vakzine, welche gerade die Zulassung erhalten haben oder vor der Zulassung stünden, Totimpfstoffen entsprechen. "Ein ganz anderes Prinzip, aber jedenfalls ohne jegliche Verwendung von lebenden Viren."