Corona-Impfung künftig ein Jahr lang gültig

Die Gültigkeit der Coronaimpfung in Österreich wird von 9 Monaten auf ein Jahr verlängert. Die entsprechende Verordnung des Gesundheitsministeriums dürfte Anfang nächster Woche bereitliegen.

Phase 1 startet am 15. September

FFP2-Maske kommt zurück

Mehr Einschränkungen in Phase 2

Noch interessanter wird es dann in Phase zwei ab 15 Prozent Intensivbelegung, die bald erreicht sein dürfte. Denn hier gilt bei Events mit mehr als 500 Menschen und in der Nacht-Gastronomie die 2G-Regel. Das heißt, ein Test reicht nicht mehr aus, man muss geimpft oder während der vergangenen sechs Monate genesen sein. Die Verordnung muss aber nun klären, ob das nur für Teilnehmer bzw. Gäste gilt oder aber auch für Personal. Zudem muss wohl jener Passus konkretisiert werden, wonach 2G auch in "ähnlichen Settings" wie in der Nacht-Gastronomie zu gelten hat.

Aus für Gratistests?

Das Testen dürfte also in absehbarer Zeit gar nicht mehr so oft etwas bringen, umso mehr als Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Donnerstag auch 2G für die Tages- und Abend-Gastronomie andachte - und am Freitag schon mögliche nächste Schritte ventilierte. So überlegte er in ATV ein Ende der Gratistests, um die Impfmoral zu erhöhen. Auch wenn sich die roten Länder und Oberösterreich teils scharf dagegen aussprechen, erwägt der Gesundheitsminister das entsprechende Gratis-Angebot einzustellen. In ATV Aktuell nannte Mückstein das eine "Möglichkeit". Dies könnte durchaus auch ein Anreiz sein für Ungeimpfte, sich doch einer Immunisierung zu unterziehen: "Wir brauchen Geimpfte und nicht Getestete."