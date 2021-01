Corona-Impfung in Wien-Floridsdorf: Auch Angehörige des Personals geimpft

Am Freitag wurden in einem Floridsdorfer Pflegeheim auch anstaltsfremde Personen geimpft. Unter anderem Nonnen und ein Pater einer benachbarten Kirche und Angehörige des Personals.

In einem Pflegeheim in Wien-Floridsdorf sind am Freitag neben den ursprünglich vorgesehenen Personen auch Anstaltsfremde geimpft worden, da u.a. aufgrund von Krankheiten Dosen übrig geblieben sind. Geimpft wurden u.a. Nonnen und ein Pater aus einer benachbarten Kirche, die ein Alter um die 80 aufweisen. Der Rest wurde danach an Angehörige des Personals verabreicht, da das übrige Serum sonst verdorben wäre, bestätigte eine Sprecherin des Heims am Dienstag einen "Krone"-Bericht.