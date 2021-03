Corona-Impfung in NÖ: Termine für Personen ab 72 Jahren

Am Freitag, den 19.3., startet in Niederösterreich der nächste Anmeldedurchgang für die Coronavirus-Impfung. Aufgerufen sind ab 10.00 Uhr Menschen ab einem Alter von 72 Jahren.

Ab Freitag: Impf-Termine für Personen ab 72 Jahren in NÖ

Gestützt wurde die Terminvergabe für die Alterskohorte der 72- bis 79-Jährigen am Donnerstag durch das Festhalten der Europäische Arzneimittelagentur EMA am Vakzin von AstraZeneca. Diese Entscheidung bedeute, "dass die NÖ Impfstrategie gemäß Plan fortgeführt werden kann", betonten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in einer Aussendung. Zudem gesichert seien damit auch jene etwa 60.000 Termine, die bereits für die nächsten Wochen gebucht worden seien.

Impfstraßen in Niederösterreich in Vorbereitung

Unterdessen steht im Bundesland die Einrichtung von Impfstraßen im Fokus. Wie NÖ Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl am Donnerstag in einem gemeinsamen Statement mit Präsident Rupert Dworak (Verband Sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in NÖ) und St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) betonte, sollen in den kommenden Tagen in Niederösterreich 24 öffentliche Impfstellen in Betrieb sein. Insgesamt 40 weitere seien in Vorbereitung.