Corona-Impfung bei Lungenkrebs-Patienten dringend empfohlen

Experten weisen darauf hin, dass eine Impfung gegen das Coronavirus für Lungenkrebspatienten dringend empfohlen wird.

Das betonte die Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) am Donnerstag in einer Aussendung. "Lungenkrebs und Covid-19 sind ein hochgefährliches Paar. Dies belegen erste Daten der multizentrischen Beobachtungsstudie Teravolt ", erläuterte der Mediziner Maximilian Hochmair.

Lungenkrebspatienten mit Corona-Erkrankung: Ein Drittel starb

Ein weiteres Drittel ist wieder genesen und das andere Drittel verblieb in stationärer Behandlung, berichtete Hochmair, der die onkologische Tagesambulanz/Tagesklinik der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie der Klinik Floridsdorf in Wien leitet. "Auch wenn ein Teil dieser Daten aus Ländern mit ganz anderen Gesundheitsstrukturen als bei uns stammt und die Mortalität in unserem Gesundheitssystem sicher nicht so hoch ist, ist dennoch klar, dass Lungenkrebspatienten im Hinblick auf die Covid-19-Erkrankung zu einer absoluten Hochrisikogruppe gehören", betonte Hochmair.