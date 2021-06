Corona-Impfstoffe bringen Krebsforschung voran

Krebsforscher profitieren derzeit von den Erfahrungen, die mit den Corona-Impfungen gewonnen werden. Interessant ist dabei für Experten auch die Verabreichung von sogenannten Mischimpfungen.

Die Erfahrungen, welche die Wissenschaft derzeit mit den massenhaft durchgeführten Corona-Impfungen gewinnt, sind auch für die Krebsforschung essenziell. Zumal die bekannten mRNA-Impfstoffhersteller im Bereich der Krebsimpfung forschen, berichtete Guido Wollmann, Krebsforscher am Institut für Virologie der Medizinischen Universität Innsbruck, am Mittwoch in einer Aussendung. Auch die Erkenntnisse resultierend aus den Mischimpfungen seien wichtig, sagte er.