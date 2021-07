Corona-Impfpflicht für Neulehrer geht sich für 2021/22 wohl nicht mehr aus

Die Corona-Impfung als Muss für eine Anstellung von Lehrern: Das wird sich wahrscheinlich für das anstehende Schuljahr nicht ausgehen.

Erklärung von Ministerium zu Corona-Impfpflicht von Lehrern

Corona-Impfung: Faßmann spricht Fairness an

Unterdessen richtete Faßmann erneut einen Impf-Appell an die Eltern. Kinder und Jugendliche hätten im letzten Jahr auf viel verzichten müssen, um die ältere Generation zu schützen. "Nun meine ich, es wäre fair, wenn sich der Generationenvertrag, der sich hier still und heimlich ausgestellt hat, umdreht, also, dass sich die ältere Generation, die Eltern impfen lassen", so der Minister bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Wer sich impfen lasse, schütze auch Kinder und Jugendliche, für die es zum Teil noch keine Impfstoffe gibt.