Corona-Impfaufruf: Eine Partei fehlte

Ein Aufruf zur Corona-Impfung kam am Mittwoch von mehreren Parlamentsparteien. Vier waren es an der Zahl - eine fehlte aber.

Am Rande der Plenarsitzung des Nationalrats warben die Klubobleute von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS eindringlich, die Möglichkeit einer Immunisierung wahrzunehmen. Argumentiert wurde mit gesundheitlichem wie wirtschaftlichem Nutzen.

Rendi-Wagner über Impfungen

SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner, selbst Impfmedizinerin, erinnerte bei dem gemeinsamen Medientermin an Impfungen, die eine Erfolgsgeschichte darstellten. Ob Mumps, Masern, FSME, tausende Todesfälle seien mit den Immunisierungen verhindert worden, die Kinderlähmung so gut wie ausgerottet. Daher Rendis Botschaft: "Impfen rettet Leben, das haben die vergangenen Jahrzehnte bewiesen."

Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer erinnerte daran, dass alle etwas von der Impfung hätten, nämlich den Schutz der Lieben und die Rückkehr in ein normales Leben, für das eine höhere Impfquote nötig sei. Daher stehe man gemeinsam hier "in den Farben getrennt, aber in der Sache geeint". Dabei versuchte Maurer auch Sorgen zu nehmen. Es gebe klare Beweise, dass die Impfung nicht zur Unfruchtbarkeit führe und ebensolche Studien, dass es zu keiner Zunahme von Fehlgeburten komme.