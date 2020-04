Corona-Gesetze: Edtstadler erwartet rasche Klärung

Rudolf Anschober soll die Bevölkerung über etwaige Rechtswidrigkeiten der Corona-Verordnungen und Erlässe "rasch" aufklären, so die Ministerin.

In der Debatte um die Rechtmäßigkeit der Corona-Gesetze hat die im Bundeskanzleramt für Verfassungsfragen zuständige ÖVP-Ministerin Karoline Edtstadler den Ball am Freitag an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) weitergespielt.