Corona-Maßnahmen: Experten prüfen Gesetze und Verordnungen

Nachdem zuletzt gehäuft Kritik an den Corona-Maßnahmen bezüglich Rechtskonformität geäußert wurde, beauftragte Gesundheitsminister Rudolf Anschober eine Expertengruppe mit der Überprüfung ebendieser.

Anschober lässt Corona-Maßnahmen evaluieren

In der "ZiB2" erklärte er, eine Experten-Gruppe schon am Dienstag zu sich ins Ministerium gebeten zu haben. Diese solle allfällige Unschärfen in Gesetzen, Verordnungen und Erlässen beraten, die man dann auch "selbstverständlich" bereinigen würde.