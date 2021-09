Corona-Freistellung für Schwangere bis Jahresende

Schwangere in körpernahen Berufen haben weiterhin einen Freistellungsanspruch bis zum Jahresende. Ein entsprechender Gesetzesantrag werde dem Parlament übermittelt.

Schutzimpfung für Schwangere empfohlen

Damit schließt die Verlängerung lückenlos an die bisherige Regelung an. Schließlich hatte das nationale Impfgremium die Schutzimpfung für Schwangere erst im Mai empfohlen, begründete Kocher den Beschluss: "Die Corona-Schutzimpfung wird zwar für Schwangere empfohlen, viele Betroffene sehen dennoch während ihrer Schwangerschaft von Impfungen ab."

Fast 200.000 Freistellungstage

Bisher wurden fast 19 Millionen Euro zur Unterstützung an Betriebe ausbezahlt, die Schwangere freistellen und ihnen das Entgelt unverändert weiterbezahlen. Das sind in Summe 196.480 Freistellungstage schwangerer Arbeitnehmerinnen, so das Arbeitsministerium in einer Aussendung.