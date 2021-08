Corona: Flugzeug hatte 23 Reisende mit Test-Fälschungen an Bord

Behörden aus Israel sind gegen 23 Menschen aufgrund von gefälschten Corona-Tests vorgegangen. Sie wurden aus einem Flieger nach New York gebracht. Das geht aus offiziellen Angaben hervor.

Es habe einen "Verdacht" seitens der Fluggesellschaft United Airlines gegeben, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag auf Twitter mit. Eine Überprüfung durch Vertreter des Ministeriums am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv habe ergeben, die Tests seien gefälscht.

Ministerium: Mehrere Menschen mit gefälschten Corona-Tests

Mehr Corona-Infektionen in Israel

Seit Anfang Juni steigen die Infektionszahlen in Israel wieder deutlich an. Am Donnerstag meldete das Ministerium 5946 neue Infizierte für den Vortag. Am Montag waren es erstmals seit einem halben Jahr mehr als 6000 festgestellte Infektionen an einem Tag. Für den Neuanstieg wird vor allem die Delta-Variante verantwortlich gemacht, die als besonders ansteckend gilt.