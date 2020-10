Corona-Fall: Wahlkampfabschluss der Wiener Grünen abgesagt

Am Freitag hätte am Vormittag der Wahlkampfschluss der Wiener Grünen über die Bühne gehen sollen. Dieser wurde wegen eines Corona-Falls im Kampagnenteam nun kurzfristig abgesagt.

Vor der Wien-Wahl am Sonntag wird es keinen Wahlkampfabschluss der Wiener Grünen mit Spitzenkandidatin Birgit Hebein geben. Wie die Partei am Freitagvormittag in einer Aussendung mitteilte, wurde am Freitag ein Fall eines auf das Coronavirus positiv getesteten Mitarbeiters im Kampagnenteam der Wiener Grünen bekannt.