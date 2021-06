Corona-Erstimpfungen der Ministerien abgeschlossen

Die Corona-Erstimpfungen in den zehn Ministerin sind abgeschlossen. Rund 5.200 Mitarbeiter erhielten die erste Coronavirus-Impfung.

Die erste Runde der Corona-Impfungen in zehn Ministerien ist abgeschlossen. Immunisiert wurden knapp 5.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter auch Regierungsmitglieder, teilte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung mit. Das Bundesheer hatte die Impfungen seit Ende Mai als Assistenzleistung für das Gesundheitsministerium übernommen.