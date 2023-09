"Corona-Denkmal der Hoffnung" beim AKH in Wien

Das "Corona-Denkmal der Hoffnung" wurde von Martin und Gerda Essl gestiftet.

Ein barrierefrei begeh- und erlebbares Kunstwerk ist am Dienstag als "Corona-Denkmal der Hoffnung" am Vorplatz des Universitätsklinikums AKH Wien enthüllt worden. Gestiftet wurde es vom Unternehmerpaar Martin und Gerda Essl als Zeichen des Dankes "für die außergewöhnlichen Leistungen in der medizinischen Versorgung und Forschung während der Pandemie und darüber hinaus".

"Corona-Denkmal der Hoffnung" von Martin und Gerda Essl gestiftet

Das vom Künstlerpaar Emmerich Weissenberger und Nora Ruzsics gestaltete Objekt-Ensemble umfasst eine fünfeinhalb Meter hohe und rund zwei mal zwei Meter breite Holzskulptur, in deren Mitte ein Keramikobjekt positioniert ist. Nachdem der Rohling der Skulptur anlässlich der Jubiläumsfestspiele 2020 in Salzburg als Bühne für junge Künstlerinnen und Künstler gedient hatte und nach seiner Fertigstellung 2022 für ein Jahr am Wiener Heldenplatz aufgestellt gewesen war, ging das Denkmal nun als Schenkung an die Medizinische Universität Wien. "Das 'Corona-Denkmal der Hoffnung' ist allen Opfern, Leidtragenden und Heldinnen und Helden von Covid-19 gewidmet", betonten Martin und Gerda Essl laut einer Aussendung.