Corona-Demos legen am Samstag Wiener Innenstadt lahm

Am Samstag demonstrieren in Wien zahlreiche Impfgegner gegen die Corona-Maßnahmen sowie die geplante Impfpflicht, zeitweise Sperren von Ring und Franz-Josefs-Kai werden laut ÖAMTC erwartet.

Am 4. Dezember müssen Verkehrsteilnehmer laut ÖAMTC wegen Demos der Impfgegner ab 13.00 Uhr bis voraussichtlich 18.00 Uhr mit zeitweisen Sperren von Franz-Josefs-Kai und Ring in der Wiener Innenstadt rechnen.

27 Demos am Samstag in Wien - meisten gegen Corona-Maßnahmen

Insgesamt 27 Demonstrationen sind am Samstag in Wien geplant, die meisten davon richten sich gegen die Pandemiemaßnahmen. 3.000 Teilnehmer erwartet der Veranstalter der damit größten Versammlung, die um 13.00 Uhr am Heldenplatz beginnt und sich ab 16.00 Uhr gegen die Fahrtrichtung den Ring entlangbewegt. Es sei allerdings zu erwarten, dass diese oder andere Demonstrationen weitaus größer werden, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass. Rund 1.200 Polizisten werden im Einsatz sein.

Ihren Abschluss finde die am Heldenplatz startende Demo zur "Beendigung des Gesundheitsfaschismus" bei einer Kundgebung um 18.00 Uhr am Ballhausplatz. Covid-19-Maßnahmengegner organisieren auch die zweit- und drittgrößten Demos. Wegen der zahlreichen Marschkundgebungen erwartet die Polizei im gesamten Stadtgebiet Verkehrsbehinderungen.

Eine Standkundgebung veranstaltet die Partei MFG zwischen 9 und 20 Uhr am Schwarzenbergplatz und erwartet dabei 250 bis 2.500 Teilnehmer. Etwa 1.000 werden ab 11 Uhr bei der Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße beim Wiedner Gürtel erwartet, sie wandern bis zur Babenbergerstraße am Opernring. An einer Gegendemonstration, die sich gegen Antisemitismus und Faschismus richtet, sollen laut Veranstalter 500 Personen teilnehmen. Sie startet um 12 Uhr am Stephansplatz und bewegt sich anschließend zum Karmeliterplatz.