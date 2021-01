Anti-Corona-Maßnahmen-"Spaziergänger" in Wien zunehmend aggressiv - Polizei griff ein

Zwar sind die geplanten Großdemos der Coronavirus-Maßnahmen-Gegner in Wien untersagt, versammelt haben sich Sonntagmittag dennoch einige hundert Menschen beim Maria Theresien Platz - für einen "Spaziergang" über den Ring. Da erneut zahlreiche Corona-Maßnahmen nicht eingehalten wurden und die Stimmung zunehmend aggressiv wurde - die "Spaziergänger" stürmten den Ring - verlangte die Polizei die Auflösung binnen 15 Minuten. Als dies nicht der Fall war, sondern der Zug sich in Bewegung setzte, sperrte die Polizei die Routen.

