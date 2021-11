Corona-Cluster in Traiskirchen geschrumpft

Der Corona-Cluster in der Erstaufnahmestelle in Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Dienstag leicht geschrumpft. Es wurden 50 Corona-Fälle verzeichnet.

Leicht geschrumpft ist am Dienstag der Corona-Cluster in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen (Bezirk Baden). Verzeichnet wurden nach Angaben aus dem Büro von Niederösterreichs esundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 50 Fälle und damit um vier weniger als am Vortag. Dennoch blieb der Hotspot in der Asylbetreuungsstelle weiterhin der größte im Bundesland.

Corona-Cluster in Asylzentrum in Traiskirchen geschrumpft

Dicht gefolgt allerdings von einer im Bezirk Scheibbs ansässigen Metallverarbeitungsfirma, wo 49 positive Tests (plus vier) gezählt wurden. Bei einem Autozulieferer im selben Bezirk gab es 46 Infektionen und damit um neun mehr als noch am Montag. Registriert wurden im Bundesland zudem mehrere weitere Cluster im Zusammenhang mit Unternehmen sowie der Gastronomie.