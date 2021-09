Corona-Cluster in Traiskirchen erneut gewachsen

Mittlerweile ist der Corona-Cluster in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen auf 43 Infizierte angewachsen. Seit gestern kamen 17 neue Infektionen dazu.

Der Cluster in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen in Niederösterreich ist am Donnerstag nach einem leichten Rückgang am Vortag wieder deutlich gewachsen. 43 Infizierte (plus 17) wurden in der Asylbetreuungseinrichtung im Bezirk Baden gemeldet.