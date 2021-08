Größter Corona-Cluster in NÖ: 46 Infizierte in Erstaufnahmestelle Traiskirchen

Am Dienstag ist der aktuell größte Corona-Cluster in Niederösterreich weiter gewachsen. Im Asylbetreuungszentrum Traiskirchen (Bezirk Baden) wurden mittlerweile 46 Infektionen mit Covid-19 registriert.

Das waren um elf Infektionen mehr als am Vortag. In der Erstaufnahmestelle Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) wurden indes 22 Fälle (minus eins) gemeldet, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit.

Corona-Cluster in NÖ: Zahlen



Der Cluster in einer Produktionsfirma im Bezirk Neunkirchen hat sich auf 16 Infektionen (minus eins) reduziert, jener in einem Erzeugungsbetrieb im Bezirk Wiener Neustadt-Land von zehn auf sieben. In Zusammenhang mit einer Großfamilie im Bezirk Krems blieb die Zahl der Infizierten mit 14 unverändert.