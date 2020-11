Corona-Checkboxen in Wien: 3.360 Tests durchgeführt

Schnupfen, grippaler Infekt oder doch Corona? Das kann man bei einer der sechs Corona-Checkboxen in Wien testen lassen. 3.360 Personen nutzten das Angebot bereits, 254 davon wurden positiv getestet.

Schnupfen, grippaler Infekt oder doch Corona?

Die Checkboxen wurden von der Stadt in Kooperation mit der Ärztekammer entwickelt, die eingesetzten Mediziner stellt der Ärztefunkdienst. Es handelt sich um Ordinationen in Containern, wo jetzt, in der Schnupfen- und Grippezeit, symptomatische Personen sofort per Schnelltest auf eine Infektion überprüft werden. Ist das Ergebnis negativ, bekommt man an Ort und Stelle gleich eine Behandlung durch den anwesenden Arzt bzw. die Ärztin.

Testboxen für Menschen mit Symptomen

Sechs Standorte in Wien

Aktuell gibt es sechs Standorte auf Wien verteilt: beim Laaerberg-Bad in Favoriten, am Mildeplatz in Ottakring, in der Erzherzog-Karl-Straße in der Donaustadt, in der Wundtgasse in Meidling, in der Hakelgasse in Simmering. Gestern, Donnerstag, wurde die neueste derartige Einrichtung in der Tandelmarktgasse in der Leopoldstadt eröffnet. Im Laufe des Dezembers soll es insgesamt 30 solcher Ordinationscontainer in der ganzen Stadt verteilt geben.