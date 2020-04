Corona bremst Automarkt aus: Hoffnung auf "Nach Corona"-Zeit

Auch der Automarkt leidet unter der Corona-Krise. Neben Neuzulassungen werden auch weniger Gebrauchtwagen nachgefragt. Die Autobranche hofft jedoch auf eine Normalisierung nach der Krise.

Im gesamten ersten Quartal gingen die Pkw-Gebrauchtzulassungen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 16,6 Prozent auf 172.349 Stück zurück. In den ersten beiden Monaten lagen sie noch im Plus - im Jänner mit 3,7 Prozent, im Februar nur noch ganz knapp mit 0,1 Prozent.

Rückgänge bei Diesel und Benzinern

Von einem niedrigen Niveau ausgehend spürbar stärker nachgefragt waren lediglich gebrauchte Autos mit Alternativantrieb (Anteil von 2 Prozent) - hier gab es heuer in den ersten drei Monaten um gut ein Viertel (26,2 Prozent) mehr Zulassungen als noch vor einem Jahr. Der Rückwärtsgang wurde hingegen bei gebrauchten Dieselautos (Anteil: 61,4 Prozent) mit einem Minus von 17,1 Prozent eingelegt, ebenso bei den Benzinern inklusive Flex-Fuel (Anteil: 36,6 Prozent) mit einem Minus in etwa gleicher Dimension (17,3 Prozent).

Rückgang bei allen Automarken

Österreicher wollen Auto nach Corona-Krise verstärkt nutzen

Die Österreicher setzen auch nach der Corona-Krise auf ihr Auto. In einer Umfrage des Online-Autoanbieters AutoScout24.at gaben 20 Prozent der befragten Lenker an, ihre Autos in Zukunft vermehrt nutzen zu wollen, um weniger mit Bakterien und Viren in Berührung zu kommen. Auch auf das Mobilitätsverhalten könnte es demnach Auswirkungen geben.