Corona: Ausreisekontrollen kommen auch in Bezirk Gmunden

Im Bezirk Gmunden werden vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Zahlen ebenfals Ausreisekontrollen notwendig. Zuvor war es in Oberösterreich bereits in den Bezirken Braunau und Freistadt dazu gekommen.

Die Ausreisekontrollen starten am Samstag um 0.00 Uhr. Damit ist für das Verlassen des Bezirks ein gültiger 3G-Nachweis erforderlich, informierte das Land am Nachmittag.

Corona: Gemittelte Inzidenz in Bezirk Gmunden über 600er-Marke

Ausreisekontrollen in Bezirk Gmunden durch Polizei

Keinen Test vorlegen müssen Geimpfte und Genesene. Ausnahmen gibt es für Kinder unter zwölf Jahren, Schüler am Weg in die Schule oder zu Betreuungseinrichtungen. Ebenfalls nicht umfasst sind Wege zur Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens und zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen, unaufschiebbare behördliche oder gerichtliche Wege sowie Fahrten im Rahmen des Strafvollzugs.

Montag brachte Bezirk Braunau Ausreisekontrollen

Im Bezirk Braunau waren bereits in der Nacht auf Montag Ausreisekontrollen in Kraft getreten - es sind die dritten seit Beginn der Pandemie. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz in dem Bezirk ist am Freitag weiter gestiegen - von 675,2 am Vormittag auf 791,6 am Nachmittag. Erst wenn sie den Schwellenwert von 300 unterschreitet, werden die Kontrollen wieder eingestellt. Steigert Braunau seine magere Impfquote von 52,2 auf 55 Prozent, reicht ein einmaliges Unterschreiten der 400er-Marke.