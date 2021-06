Corona: Aus für Impfstraßen von Land Vorarlberg

Das Aus für die Corona-Impfstraßen des Landes Vorarlberg kommt im nächsten Monat. Eine Ausnahme gibt es allerdings - und die befindet sich in Bregenz.

Das Land Vorarlberg schließt Ende Juli seine Impfstraßen. Nur noch jene in Bregenz soll als Ausnahme und Backup installiert bleiben. Die Maßnahme ist die Konsequenz aus einer Änderung der Impfstrategie im Juli. Impfwillige müssen sich in Zukunft selbst um einen Impftermin kümmern. Bis dato werden Impfwillige in Vorarlberg nach ihrer Vormerkung zu konkreten Terminen eingeladen.