Corona-Ansteckungen werden in Österreich weniger

Die Reproduktionsrate des Coronavirus in Österreich ist rückläufig. Laut einer Untersuchung der AGES und der TU Graz wurde die Marke von 1 bereits am 4. April unterschritten.

Anhand von Berechnungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und der TU Graz liegt die geschätzte tägliche Steigerungsrate mit Stichtag 6. April im zweistelligen Minusbereich. Berücksichtigt wurde dabei die Entwicklung in den vorangegangenen 13 Epidemietagen.

Aus der grafischen Darstellung geht hervor, dass am 12. März in Österreich die geschätzte effektive Reproduktionsrate des Virus noch zwischen 3,5 und 4,0 lag. Das bedeutet, dass zur stärksten Zeit der Virusverbreitung eine angesteckte Person statistisch mehr als 3,5 weitere Menschen infizierte.

Ansteckungsrate seit dem 5. April unter 1

Die Zahl nahm aufgrund der von der Regierung erlassenen Maßnahmen danach jedoch ständig ab. Am 1. April betrug die Reproduktionsrate nur noch 1,14. Ab 5. April lag sie unter der Marke von 1, die für die Überwindung der Covid-19-Pandemie notwendig wäre. Ein Infizierter steckt damit im Schnitt weniger als eine weitere Person an.

Die Kurve der geschätzten täglichen Steigerungsrate der positiven SARS-CoV-2-Befunde zeigte in Österreich eine ähnliche Entwicklung wie jene der Reproduktionszahl. Sie fiel ebenso seit 12. März kontinuierlich: von knapp 40 Prozent an diesem Tag auf minus zehn Prozent am 5. April.