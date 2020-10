Corona-Ampel: Vier Bezirke werden erstmals rot

Vier Bezirke in drei Bundesländern werden von der Corona-Kommission auf Rot gestellt. Ursprünglich waren neun Bezirke zur Debatte gestanden.

Die Corona-Pandemie weitet sich in Österreich immer mehr aus. In der Sitzung der Ampel-Kommission am Donnerstag wurde erstmals beschlossen, vier Bezirke in drei Bundesländern auf Rot zu stellen. Betroffen sind demnach Wels Stadt in Oberösterreich, Hallein in Salzburg sowie Innsbruck Stadt und Innsbruck Land in Tirol. In einer Empfehlung von Experten an die Kommission waren ursprünglich neun Bezirke zur Debatte gestanden. Die Bundeshauptstadt Wien bleibt so wie bisher orange.