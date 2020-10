Corona-Ampel: Erste Bezirke könnten rot werden - Wien bleibt orange

Am Donnerstagnachmittag hat sich die Corona-Ampelkommission getroffen. Am frühen Abend wurde bekannt, dass neun Bezirke rot werden sollen. Wien ist nicht dabei.

Laut der der APA vorliegenden Experten-Empfehlung an die Corona-Ampelkommission, die am Donnerstagnachmittag tagt, werden der Kommission neun Bezirke für die Schaltung auf Rot vorgeschlagen. Demnach könnten St. Pölten (Niederösterreich), Wels-Stadt und Rohrbach (Oberösterreich), Hallein, St. Johann im Pongau (Salzburg), Innsbruck, Innsbruck-Land, Imst und Schwaz (Tirol) betroffen sein. Wien ist nicht dabei, was dem Vernehmen nach zu Unmut einiger Kommissionsmitglieder führte.