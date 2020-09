Corona-Ampel: Linz wird Maßnahmen doch umsetzen

Aus Ärger über die gelbe Ampelstufe für Linz kündigte Bürgermeister Klaus Luger am Freitag an, die Maßnahmen zu boykottieren. Im "ZiB2"-Interview ruderte er nun zurück.

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) hat am Freitagabend klar gestellt, dass er doch die verschärften Corona-Maßnahmen in der oberösterreichischen Landeshauptstadt umsetzen wird. Voraussetzung dafür sei, dass die Regierung die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffe. Wenn von der Regierung der Rechtsstaat eingehalten werde, habe er das natürlich auch zu tun, sagte Luger in der "ZiB2".