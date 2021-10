Corona: 2,5G-Regel am Arbeitsplatz soll noch im November kommen

Die 3G-Regel am Arbeitsplatz soll sich laut Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein schon Mitte November in eine 2,5G-Regel verwandeln.

"Das heißt, auch hier werden wir mit der 14-tägigen Übergangsfrist, wo noch alternativ FFP2-Masken akzeptiert werden, ab 15. November eine 2,5G-Regelung am Arbeitsplatz machen", sagte Mückstein am Freitagabend in der ORF-Nachrichtensendung "Zeit im Bild".