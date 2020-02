Corgis für die Queen: Neue royale Kulisse bei Madame Tussauds Wien

Der britische Königshof hat aktuell einige turbulente Wochen hinter sich - nur eine blieb cool: Queen Elizabeth II. Grund genug, um sie nach neun Jahren im Madame Tussauds Wien im Wiener Prater neu erstrahlen zu lassen.

Ein paar Veränderungen für die Queen

Queen Elizabeth bestieg den Thron am 6. Februar 1952. Neben dem Vereinigten Königreich ist sie unter anderem auch das Staatsoberhaupt von Kanada, Jamaika und Australien.

Bereits seit Eröffnung am 1. April 2011 ist die Queen in bei Madame Tussauds Wien zu bestaunen. Nun wurde es Zeit für Veränderungen: Neben einem komplett neuen Styling wurde die Kulisse umgebaut, um ihr mehr Platz zu widmen. Neben detailgetrauen Einrichtungsgegenständen (unter anderem Corgis, Thron und Schachfiguren) kommen auch die Besucher nicht zu kurz. Sie können Queen Elizabeth II. Gesellschaft bei ihrer täglichen Tea Time leisten oder sich als Royal Guard in der Royal Box verkleiden.