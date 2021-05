Comeback des Breitensports: Für 15.000 Vereine geht es wieder los

Nach einer sechsmonatigen Pandemieauszeit wurde am Mittwoch in Wien-Simmering das Comeback des Breitensports gefeiert. Für 15.000 Vereine mit ihren rund 2,1 Mio. Mitgliedern geht es nun wieder los.

Sport Austria-Präsident Hans Niessl dankte, dass die freiwillig Tätigen durchgehalten und die Vereine am Leben erhalten haben. Ein Danke ging aber auch an den zuständigen Minister Werner Kogler (Grüne) für die 80 Millionen, die als Unterstützung an den Breitensport gegangen sind, sowie die 35 Millionen Euro für die Profis.