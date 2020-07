CO-Unfall durch Klimagerät in Wien-Brigittenau

Drei Verletzte forderte am Freitag ein Kohlenmonoxidunfall mit einem mobilen Klimagerät in Wien-Brigittenau.

CO-Unfall durch mobiles Klimagerät



Ursprünglich alarmierte die Mutter die Rettung, weil sie dachte, dass ihr Mann einen Schlaganfall erlitten hatte. Beim Betreten der Wohnung schlug bei den Helfern ein CO-Warngerät an. Seit zehn Jahren trägt die Berufsrettung ein solches Gerät am Rucksack. Sofort wurde die Familie ins Freie gebracht und die Wohnung gut durchlüftet. Die Feuerwehr kontrollierte noch mit einem Spezialgerät die Wohnung und die umliegende Nachbarschaft. Die Einsatzkräfte entdeckten dann das mobile Klimagerät und dass in der Wohnung eine Gastherme installiert ist.