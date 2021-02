Cluster im Pflegeheim Hollabrunn: 70 bestätigte Corona-Fälle

Im Pflegeheim Hollabrunn wächst der Coronavirus-Cluster weiter. Am Dienstag gabe es bereits 70 bestätigte Fälle.

Der Coronavirus -Cluster im Zusammenhang mit dem Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn ist am Dienstag um drei auf 70 bestätigte Fälle angewachsen. 57 Bewohner und 13 Mitarbeiter wurden nach Angaben von Bernhard Jany von der niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur positiv getestet.

Cluster um Volksschule ebenfalls gewachsen

Der Häufungsfall um eine Volksschule in Wiener Neustadt wuchs ebenfalls leicht an. Hier waren elf Kinder und ein Erwachsener betroffen, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Zuletzt waren neun Fälle registriert worden. Im Cluster um einen Kindergarten in Loosdorf (Bezirk Melk) wurden unverändert 46 Erkrankte gemeldet: Während die Zahl der angesteckten Kinder um eines auf 32 anstieg, galt einer der zuletzt 15 infizierten Erwachsenen nun als genesen.