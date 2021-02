Corona-Cluster im Pflegeheim Hollabrunn weiter angewachsen

Der Corona-Cluster im Pflege- und Betreuungszentrum Hollabrunn ist am Freitag weiter angewachsen.

Nach 54 am Vortag wurden 61 Coronavirus-Fälle verzeichnet. Betroffen waren nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 53 Bewohner und acht Beschäftigte.

Eher statisch erwies sich am Freitag der Covid-19-Hotspot in einem Kindergarten in Loosdorf (Bezirk Melk). Hier wurden nunmehr 42 Infektionen gezählt. Wie ein Sprecher von Königsberger-Ludwig mitteilte, sind 30 Kinder und zwölf Betreuer erkrankt. Im Großteil der Fälle besteht laut den durchgeführten Vortests auch der Verdacht auf Virus-Mutationen.