CLIP: Neuer Supercomputer für Österreichs Forscher am Vienna BioCenter

Von DNA bis LHC: Österreichs Forscher dürfen sich über einen neuen Supercomputer freuen, der am Vienna BioCenter im dritten Wiener Gemeindebezirk zur Verfügung steht.

Neu am Vienna BioCenter: Cloud Infrastructure Platform (CLIP)

Für derartige Anwendungen steht einem Zusammenschluss von 14 Forschungsinstitutionen und über 400 Wissenschaftern nun der größte außeruniversitäre Supercomputer-Cluster Österreichs zur Verfügung. Die Server der "Cloud Infrastructure Platform" (CLIP) befinden sich am Vienna BioCenter (VBC) in Wien-Landstraße.

Supercomputer schafft Arbeit von Stunden in Sekunden

"Ein Task, der normalerweise mehrere Stunden dauert, kann in nur wenigen Sekunden ausgeführt werden. Das kann man vergleichen mit mehreren Hunderten Rechnern, die als eine Einheit zusammengeschaltet sind", so Ronny Zimmermann, der am IMP sowie an den beiden ÖAW-Einrichtungen Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) und Gregor Mendel Institut für Molekulare Pflanzenbiologie (GMI) IT-Leiter ist.