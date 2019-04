Chronik: Größte Erfolge und Niederlagen der FPÖ bei den EU-Wahlen seit 1996

Ein Blick zurück: Die FPÖ hat bei den EU-Wahlen seit dem Beitritt Österreichs zur Union sowohl Höhenflüge als auch spektakuläre Abstürze erlebt. Während das beste blaue Ergebnis gleich beim ersten Urnengang 1996 eingefahren wurde, rutschte die Partei zwischenzeitlich - während der Partei-Krise anfangs der Nuller-Jahre - auf 6,3 Prozent ab. Zuletzt erholten sich die Freiheitlichen auf EU-Ebene aber wieder.

Mit dem Ergebnis behielt die FPÖ nur mehr eines ihrer bis dahin fünf EU-Mandate. Und dieses ging nicht an Spitzenkandidat Hans Kronberger, sondern an den am rechten Parteirand angesiedelten Andreas Mölzer. Dieser hatte sich durch einen Vorzugsstimmenwahlkampf am gemäßigten Umweltpolitiker Kronberger vorbeigeschoben.