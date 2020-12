Christbaum kaufen für den guten Zweck: VinziRast-Christbaumverkauf in Wien

Mit seinem Christbaumkauf Obdachlosen-Projekte unterstützen - das kann man ab Donnerstag ganz einfach beim VinziRast-Christbaumverkauf in Wien-Alsergrund tun. Auch originelle Geschenke warten. SVom 10. bis 23.

S Vom 10. bis 23. Dezember 2020 begrünen Nordmanntannen und Coloradotannen aus Ober-Grafendorf in Niederösterreich den Innenhof der Einrichtung VinziRast-mittendrin. Es sind prächtige Christbäume, die im Rahmen einer Spendenaktion in der Währinger Straße 19 im 9. Bezirk erworben werden können. Wie kommt das?

Hälfte des Christbaum-Verkaufserlöses fließt an VinziRast

Mit der Guts & Forstverwaltung Fridau - Tacoli aus Obergrafendorf hat die VinziRast einen starken Partner an der Seite: Die Hälfte des Erlöses aus dem Christbaumverkauf im VinziRast-mittendrin im 9. Bezirk fließt in die Erhaltung der VinziRast-Einrichtungen und kommt so obdachlosen Menschen, den Gästen der VinziRast-Notschlafstelle, sowie Bewohner*innen der VinziRast-Wohnprojekte direkt zugute. „Die Guts & Forstverwaltung Fridau-Tacoli freut sich über eine Zusammenarbeit mit dem Verein Vinzenzgemeinschaft St. Stephan. Besser als das Motto des Vereins ‚Jeder kann etwas tun. Wir gehören alle zusammen' kann man das Ziel unserer gemeinsamen Aktion nicht zusammenfassen“, so Ludovico Tacoli.



Angeboten werden neben den Christbäumen aus ökologischem Anbau Schmuckreisig und natürlich auch Christbaumkreuze. Der Benefiz-Stand ist von Montag bis Sonntag von 15-19 Uhr geöffnet, betreut wird er von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des Vereins mit Unterstützung einiger Bewohner*innen der VinziRast-Einrichtungen.