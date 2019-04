Cholesterin-Bombe Osterei? So viele Eier darf man essen

Bereits anderthalb Eier oder 300 Milligramm Cholesterin täglich erhöhen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Österreichische Akademische Institut für Ernährungsmedizin (ÖAIE) rät daher zu einem gemäßigten Verzehr.

In Österreich werden pro Jahr rund 2 Milliarden Eier konsumiert, um die Osterzeit sind es laut Schätzungen 70 Millionen Eier. Die Frage, ob Eier und das darin enthaltene Cholesterin gesundheitsgefährdend sind oder nicht, beschäftigt die Menschen seit vielen Jahren. Laut einer im Journal of the American Medical Association (JAMA) aktuell veröffentlichten Studie führt häufiger Eierkonsum tatsächlich zu einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.