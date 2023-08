China erlaubt wieder Gruppenreisen nach Österreich

China erlaubt nach Ende der Coronapandemie wieder Gruppenreisen nach Österreich.

Das teilte das chinesische Kultur- und Tourismusministerium am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die Freigabe der Gruppenreisen erfolgt seit Jahresbeginn in mehreren Schritten. In der dritten Etappe sind neben Österreich nun auch Deutschland, Großbritannien, die USA, Japan, Australien und weitere beliebte Reiseziele gelistet. Die heimische Tourismusbranche zeigte sich über die Freigabe Chinas erfreut.