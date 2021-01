Chief Medical Officer Reich zweifelt an Lockdown-Ende am 24. Jänner

Katharina Reich, Chief Medical Officer im Gesundheitsministerium, zieht angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen mitten im dritten Lockdown dessen geplantes Ende per 24. Jänner in Zweifel

"Es gibt vielleicht eine kleine Abmilderungsmöglichkeit, aber so wirklich aus einem Leben mit starken Einschränkungen kommen wir so nicht heraus", sagte sie der Tageszeitung "Der Standard".

Abwicklung der Corona-Impfungen liegt bei den Ländern

Zu den Plänen, nunmehr auch Über-80-Jährige außerhalb der Heime schneller als zunächst vorgesehen zu impfen, sagte Reich: "Wenn Länder sich in der Lage sehen, in ihren Impfstellen diese Patienten früher zu impfen, dann gerne." Dies sei "eine Freiwilligkeit, damit wir einzelne Länder oder Institutionen nicht überfordern". Die Abwicklung sei "direkte Ländersache. Die Betroffenen werden in Kürze informiert. Es waren noch letzte Abstimmungen etwa mit den Ärztekammern nötig, so dass auch jedem einzelnen Arzt oder Ärztin klar ist, wie er oder sie die Patienten informieren kann". Für die Über-80-Jährigen sei diesbezüglich der Hausarzt "eine verlässliche Quelle".