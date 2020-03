Checkliste hilft bei Entscheidung über Gemeinden-Quarantäne

Ein neuer Leitfaden des Gesundheitsministeriums stellt für die Bundesländer während der Corona-Krise klar, ab wann eine Gemeinde unter Isolation gestellt werden sollte.

Zahlreiche Gemeinden in Österreich bereits abgeschottet

Derzeit gibt es mit der Sondersituation Tirol, wo alle Gemeinden unter Isolation gestellt wurden, einen ziemlichen Fleckerlteppich. In Salzburg wurden Wintersportregionen wie das Gasteinertal unter Quarantäne gestellt, in Kärnten ist es nur die Kleingemeinde Heiligenblut, in Vorarlberg die Arlbergregion sowie die Gemeinde Nenzing, jedoch bei dieser nur Teile der rund 6.000 Einwohner starken Marktgemeinde.