Chaos beim Wiener Impfservice: Betroffene schildern Erfahrungen

Doppeltermine, stundenlanges Hängen in der Warteschleife der Corona-Hotline 1450 und verschwundene Registrierungen: Impfwillige Wiener berichten von diversen Pannen des Impfservice der Stadt.

Der 92-jährige Leopold B. aus Wien-Margareten erhält am 26. Februar 2021 ein SMS mit einer Terminerinnerung für seine erste Teilimpfung am 27. Februar im Impfzentrum Gasgasse. Einen Tag später folgt ein weiteres SMS mit einem zweiten "fixen Termin für die erste Teilimpfung" am 16. März 2021, diesmal aber im TownTown Impfzentrum.