CEU: Uni-Betrieb startet im Herbst in Wien-Favoriten

Die CEU werde “sicher” einen Campus in Wien betreiben, betonte der stellvertretende Rektor Zsolt Enyedi am Freitag im ungarischen Klubradio. Die Größe der Einrichtung in Wien hänge davon ab, ob die ungarische Regierung – in Erfüllung der Forderung des EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) – die notwendige Vereinbarung unterzeichnet, damit die CEU auch weiterhin ihre Tätigkeit in Budapest fortsetzen kann oder nicht.Einen Brief, den Premier Viktor Orban an den bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder hinsichtlich des Fortbestehens der CEU in Ungarn schrieb, sei “ein ermutigendes Zeichen, doch nicht mehr”, sagte Enyedi. Damit habe sich grundlegend noch nichts geändert. Das seien nur “neue Töne”, die der bisherigen Regierungspropaganda, wonach die CEU mit ihren US-akkreditierten Programmen gesetzwidrig in Ungarn tätig sei, widersprächen.

Setze Orban das “Spiel auf Zeit” fort, würde das weiterhin eine rechtliche Unsicherheit für die CEU bedeuten und dazu führen, dass die Universität letztlich in einigen Jahren nur noch in Wien tätig sein werde.