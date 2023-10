Causa Wien Energie: FPÖ legte Schlussbericht vor

Nach dem Ende der U-Kommission zur Causa Wien Energie hat nun auch die Wiener FPÖ einen eigenen Schlussbericht vorgelegt.

In ihrem Schlussbericht zur U-Kommission in der Causa Wien Energie kritisierte die Wiener FPÖ etwa die Vorgangsweise von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und wirft ihm vor versucht zu haben die Notkredite zu verschleiern. Auch am Gremium U-Kommission selbst üben die Blauen Kritik und fordern eine Reform.