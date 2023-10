U-Kommission absolvierte letzte Sitzung zu Causa Wien Energie

Am Mittwoch hat im Wiener Rathaus die letzte Sitzung der Untersuchungskommission zur Wien Energie stattgefunden. Beim finalen Termin stand der Beschluss des offiziellen Endberichts auf dem Programm, der von den Regierungsparteien SPÖ und NEOS verfasst wurde. Die Opposition verweigerte die Zustimmung.

U-Kommission untersuchte Notkrediten für Wien Energie

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte deshalb ab Juli des Vorjahres per Notkompetenz insgesamt 1,4 Mrd. Euro bereitgestellt. Der Liquiditätsengpass und die Notkredite des Bürgermeisters wurden Ende August publik, als auch diese Mittel knapp wurden. In der Folge gewährte der Bund über die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) weitere 2 Mrd. Euro. Das Wiener Darlehen wurde inzwischen zurückgezahlt, jenes des Bundes nicht benötigt.

Vorgehensweise in Causa Wien Energie rechtlich gedeckt

Opposition bekräftigte Kritik an Vorgehen in Causa Wien Energie

Grünen-Klubchef David Ellensohn befand hingegen, dass der Bürgermeister die Situation zunächst verschlafen habe, dann vertuschen wollte und letztendlich fast Milliarden "verzockt" habe. Politische Versäumnisse hätten das Unternehmen fast an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht. Die Grünen haben ihre Sicht der Dinge auch bereits in einem eigenen Abschlusspapier zusammengefasst.

Die ÖVP hat ihr Papier hingegen heute unmittelbar vor der Sitzung der Kommission vorgestellt. Klubobmann Markus Wölbitsch ließ dabei ebenfalls kein gutes Haar an den Handlungen von damals. Der Bürgermeister, so zeigte er sich überzeugt, hätte im vergangenen Sommer jedenfalls ein größeres Entscheidungsgremium mit der Causa befassen können. "Es wäre möglich gewesen, zumindest einen Stadtsenat einzuberufen." In der U-Kommission habe sich nämlich herausgestellt, dass Ludwig früher als bisher dargestellt informiert worden sei, so Wölbitsch.