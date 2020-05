Casinos Austria öffnen alle Standorte in Österreich

Am 29. Mai feiert das Glücksspiel in den Casinos Austria sein Comeback. Alle Standorte öffnen wieder, der Betrieb wird vorerst nur eingeschränkt stattfinden.

Die Casinos Austria Gruppe öffnet mit 29. Mai alle zwölf Casinos in Österreich. Dies sind die Casinos in Baden, Bregenz, Graz, Innsbruck, Kitzbühel, Kleinwalsertal, Linz, Salzburg, Seefeld, Velden, Wien und Zell am See.