Candlelight-Dinner oder romantisches Frühstück: Die Valentinstags-Spezials Am Himmel

Am 14. Februar ist wieder Valentinstag . Das ganze Wochenende über gibt es spezielles Programm im Oktogon Am Himmel.

Valentinstag: Spezials im Oktogon Am Himmel

Am 14. Februar und auch am 16. Februar wird ein Candlelight Dinner ab 17 Uhr angeboten. Am 15. und 16. Februar gibt es jeweils von 11 bis 12.30 Uhr ein Valentinstags Frühstück. Anlässlich des Valentinstages gibt es ein Glas Himmel-Roséwein oder Himmel-Rosé-Hugo als Gastgeschenk zum Aperitif. Außerdem kann am gesamten Valentinswochenende für ein Mittagessen reserviert werden.

Mit dem Valentinstag sind die besonderen Aktionen Am Himmel jedoch nicht vorbei. Am 28. Februar, sowie am 1. März gibt es den traditionellen Heringschmaus. Reservierungen sind per Email an himmel@himmel.at möglich.